OPINIÃO: Os vários títulos dados à família

A família é considerada um dos bens mais preciosos da humanidade, a ponto de ser tema de estudo e receber, ao longo dos tempos, vários títulos vindos da sociedade civil ou dos representantes religiosos. A primeira expressão utilizada pela sociedade para se referir à família foi ¿célula da sociedade¿, devido a sua importância. Sabemos que um corpo sadio depende de células sadias.A Igreja, por sua vez, criou, ao longo do tempo, palavras especiais para definir o que deveria ser a família ideal.

A primeira foi ¿Igreja doméstica¿ em: Lumem Gentium 11, depois em Familiaris Consortio 43 – a família é chamada a tornar-se uma pequena, mas verdadeira Igreja, onde Cristo habita e realiza sua ação salvadora; espaço da fraternidade, do amor, do respeito e da fé. Mais tarde, o Papa João Paulo II chamou-a de ¿Santuário da vida¿ – lugar, espaço especial, sagrado, de graças. Santuário é um lugar privilegiado, pode ser religioso, cultural e/ou ecológico. Assim, a família deveria tornar-se esse lugar sagrado da vida e do amor, de encanto e aconchego. Por sua vez, o Papa Bento XVI, em seu discurso pronunciado na sua chegada a Milão no dia 1º de junho de 2012, no VII Encontro das Famílias, diante de 1 milhão de famílias, afirmou que a família é o principal ¿patrimônio da humanidade¿.

Patrimônio é algo universal, intocável, precioso e que merece todo o cuidado. Assim deveriam ser as famílias, verdadeiros patrimônios da sociedade, por isso, devem ser cuidadas e preservadas.Por último, o papa Francisco chamou a família da mais bela ¿escultura da vida e do amor¿. Escultura é uma obra de arte. É algo para ser exposto e admirado.

Portanto, nossas famílias são chamadas a serem essas obras de arte que iluminam o mundo pela sua harmonia, pela sua união e pela sua vida de comunhão. Existe, pois, uma enorme preocupação em ostentar títulos à família devido a sua importância na formação da sociedade. Família organizada é fundamental para que tenhamos uma sociedade equilibrada, saudável e harmoniosa.

É necessário empenho e valorização, algo que cada um de nós precisa dispensar à família, a fim de resgatar seus valores perdidos nos últimos tempos. Tanto as instituições, a própria Igreja, as pessoas individualmente e os governos devem ser convidados a investir mais nos valores que enobrecem a família para que ela volte a ser o lugar preferencial do amor, da partilha, do respeito e da solidariedade, sendo o caminho e a luz para uma sociedade mais sadia.

No próximo dia 13 de agosto, iniciamos mais uma Semana Nacional da Família, que terá como lema: ¿A família, luz para a sociedade.¿ Rogamos ao Senhor e pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que ilumine e ampare nossas famílias, tornando-as verdadeiras luzes em nossos ambientes. Nesse mesmo dia 13, domingo, comemoramos o dia dos pais – a eles, nossos votos de paz e muito amor.