OPINIÃO: O vento soprará feito um hino sobre as flores

Artigo 15/08/2017 | 12h38 Atualizada em

Sempre fui fã de carteirinha da Nara Leão. Comprava todos os discos dela. Acompanhava suas andanças. Sua participação como musa do movimento da Bossa Nova. Seu engajamento político. Suas entrevistas no saudoso semanário O Pasquim. Corriam os anos 60.

OPINIÃO: Ministro Gilmar Mendes: líder do governo Temer no STF?



Comecei a namorar a Vera Maria em 1963. No dia em que fiz vestibular. Quando casamos, em julho de 1966, uma coisa ficou acertada. Nossa primeira filha se chamaria Nara. Em homenagem à nossa musa, uma vez que também ela gostava da cantora. Alguns meses depois, o Dr. Ronald Bossemeyer, candidamente, nos disse numa consulta de rotina : "Vocês serão pais, a Verinha ficou grávida".

Rumamos felizes para casa. Eu tinha uma "moderna" máquina de escrever Olivetti Lettera 22. Imediatamente escrevi um texto intitulado Crônica para meu filho futuro:



Mesmo antes de nascer, eu já te quero.

Pois tu és fruta madura no ventre do meu amor.

Quando nasceres, o sol queimará mais forte.

O vento soprará feito um hino sobre as flores.

Verás caramujo num arrasto mole na gruta do teu colégio.

Verás formiga correndo para o círculo do chão.

Navegarás em barquinho de papel na sarjeta da tua rua.

Lutarás a favor dos soldados de chumbo.

Durante o dia verás pomba branca e dócil pousada na antena da TV.

E se à noite ouvires no vídeo o homem falar da guerra eu mentirei:

direi que ele fala assim porque a pomba não faz plantão noturno.

Eu te falarei em Frank Borman e Gagarin – os primeiros astronautas – como me falaram de Colombo e de Cabral.

Que eu já perdi em distantes aulas de Geografia

Um dia teus ossos esticarão para mostrar que a velhice fez morada na minha face.

Apertarás minha mão nodosa.

Sentirás minha pele rugosa.

E sorrindo dirás: papai !



No dia 2 de setembro de 1967 nasceu uma menina. E que recebeu o nome de Nara, em homenagem à nossa musa.

OPINIÃO: Países, cidades e curiosidades



Nara Leão morreu. Vítima de um tumor em região de difícil acesso no cérebro, depois de penar e lutar titanicamente durante 10 anos contra a doença, Nara expirou em 7 de junho de 1989. Há um belo livro para todos que querem saber mais sobre esta extraordinária cantora e ativista política: ¿Nara Leão: uma biografia¿, de Sérgio Cabral, publicado pelas editoras Companhia Editora Nacional e Lazul. Sempre lembro dela em minhas orações.



Nossa filha Nara – hoje com 49 anos – é uma talentosa fonoaudióloga, articulista de temas técnicos e palestrante estabelecida com clínica na região de Panambi há quase 30 anos.



Também escrevi para meus dois outros filhos quando nasceram. James Souza Pizarro, assistente social concursado, efetivo, da Prefeitura Municipal de Santa Maria, e Cristina Souza Pizarro, fisioterapeuta, comerciante e cronista em Itajubá, sul de Minas Gerais.



Nestes tempos estranhos em que vivemos, onde os valores éticos e familiares parecem estar perdendo o valor e sofrendo todo tipo de deboche, pretendi modesta e humildemente mostrar que é possível se amar uma criança antes mesmo de ela nascer. E que a família ainda é a salvação.