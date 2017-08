OPINIÃO: Cuidado com as franquias! Nem tudo que reluz é ouro...

Artigo 09/08/2017 | 14h00 Atualizada em

Nos dias de hoje, com quase 14 milhões de desempregados, muita gente pensa em abrir um negócio. Neste momento vem em mente a palavra mágica ¿franchising¿ ou, em bom português, franquia. Esse tipo de negócio teve origem nos Estados Unidos, com características muito diferentes do Brasil, por isto, é imprescindível ter muito cuidado, pois nem sempre uma franquia é um bom negócio.

Os últimos artigos dos colunistas do impresso

É preciso, antes de tomar uma decisão, analisar quatro fatores: mercado consumidor, disponibilidade financeira, características do franqueador e características do franqueado. Em cidades com população inferior a 300 mil habitantes, 90% das franquias disponíveis não são rentáveis. Avalie qual o tamanho do seu público-alvo, analise quantos clientes precisam comprar em sua empresa para que seu negócio seja rentável, verifique se os consumidores da sua área de atuação aceitam o produto ou serviço que pretende oferecer. Uma empresa com excelente resultado em São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre não é garantia de sucesso.

Que recursos estão disponíveis para tocar o negócio? Não esqueça de colocar nisso o capital de giro. Muitas vezes, uma franquia tem um custo de implantação de mais de R$ 500 mil (tem franquias mais baratas, mas a rentabilidade é menor), e você tem esse valor, mas todo negócio tem um período de adaptação em que os resultados não são suficientes para cobrir os custos, além do capital inicial. Quanto a mais de recursos serão necessários? Muitos negócios não dão certo por falta de previsão de capital de giro. Não corra esse erro!

Nos Estados Unidos existem linhas de crédito especiais para financiar franquias que permitem que qualquer pessoa com vontade e capacidade possa começar o seu negócio. Na atual realidade brasileira, isso não existe, você é obrigado, muitas vezes, a colocar todas as suas economias e, mesmo assim, se for financiar uma parte do negócio, ele fica inviabilizado, pois com os juros praticados hoje não há rentabilidade suficiente para viabilizar a maior parte dos empreendimentos conhecidos.Qual é a franquia que você quer trabalhar? Visite, no mínimo, quatro ou cinco outras lojas em atividade para verificar o funcionamento.

Veja se a franquia faz mídia local e se é conhecida na sua região. Converse com os franqueados sobre o apoio que eles recebem. Converse, também, com franqueados que desistiram, procure descobrir por que eles saíram do negócio. Verifique se, no contrato, estão claros os critérios de renovação após o período inicial, se há exclusividade de território, direitos e deveres de ambas as partes. Informações pela metade ou a serem discutidas depois é incômodo na certa. Você está disposto a trabalhar 12 horas por dia? Na maioria das franquias, não há espaço para gerentes. Se for contratado um gerente, não sobra remuneração para o franqueado.

Nos Estados Unidos, no ano de 1995, a remuneração média dos franqueados ficou em 2.649 dólares por mês (algo em torno de R$ 8 mil), estimativa feita pelo professor Timothy Bates. Tenha em mente que você terá que trabalhar muito. Como a sua família encararia a sua ausência?Sonhar com uma franquia do O Boticário ou Cacau Show ou outras do mesmo nível é ótimo, mas poucos têm possibilidade de realizar este sonho.Pense bem, antes de tomar uma decisão, para que um sonho não se transforme em pesadelo. No último PDV do Banco do Brasil, Caixa Federal e CEEE, o fracasso foi de 99%.

Leia mais:

Os últimos artigos dos colunistas do impresso