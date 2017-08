Novo restaurante de Santa Maria homenageia cão comunitário e adota seu nome

Meu Pet é Pop 10/08/2017 | 14h23 Atualizada em

Para quem conhece a história de Valetin, o cão comunitário que viveu por anos próximo ao Parque Itaimbé, o nome do novo restaurante do bairro chama a atenção. E não é uma mera coincidência. Inaugurado há 10 dias, o restaurante Dom Valentin, na Rua Tuiuti, tem uma justificativa para se chamar assim.

Há dois anos, no mesmo local, funcionava uma padaria em que os antigos proprietários – Ildemar e Nica – cuidavam do vira-lata que vivia na rua, o Valentin. O cãozinho ganhou a simpatia e os cuidados de vários moradores da região. Era alimentado, recebia vacinas, roupas, cobertas e, inclusive, uma casinha, que o tornou ainda mais popular. Em uma das paredes da casinha, foi pintada a frase Minha Casa, Minha Vida, uma referência ao programa habitacional do governo federal.



A padaria encerrou as atividades, e os donos levaram o bichano para morar com eles em uma casa de verdade. Meses depois, outra padaria abriu no mesmo lugar e também fechou um tempo depois. O cachorro, porém, nunca foi esquecido pela vizinhança.



– Eu o conhecia de longa data. Sempre passava por aqui e brincava com ele. Eu disse que quando abrisse o restaurante, deixaria a casinha dele, mas ele acabou indo embora junto, o que foi ainda melhor, pois tem uma casa melhor. O nome, algumas pessoas têm me perguntado se é por causa do Valentin, o cachorro. E brinco, ao responder "coincidência, né?" – conta Nilvo Dorneles, dono do estabelecimento, que confirmou a homenagem ao vira-lata.

VALETIN NA NOVA CASA

Nica, tutora do cão popular, conta que atualmente Valentin está saudável e tem uma rotina tranquila ao lados dos irmãos Tobi, outro cachorro, e Suzi, uma gatinha, ambos recolhidos da rua. O cão adora passear pelo Bairro Rosário e acompanha os donos nas idas ao mercado, quando fica esperando à porta. Nos dias frios, permanecer em frente ao fogão a lenha é seu passatempofavorito.

A antiga casinha foi doada para uma cachorra, também de rua, que está sob os cuidados de uma moradora do Bairro Diácono João Luiz Pozzobon.

Eventualmente, Nica aparece na região do Parque Itaimbé para passear com cão e rever os antigos vizinhos. Ela não deixa de passar em frente ao antigo estabelecimento. Na tarde desta quarta-feira, apontava para o local cheia de orgulho e comentava a surpresa que toda família teve quando soube da homenagem:



– Quando vendemos a padaria, o novo dono disse que iria colocar esse nome (Dom Valentin). Aí, vimos a placa e ... não é mesmo que ele colocou! Foi uma alegria para família. Esse cachorro é tudo, além de muito famoso na cidade e de ser nosso orgulho.