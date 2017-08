Ministério da Saúde incentiva empresas a ampliar licença-paternidade

Saúde 09/08/2017 | 11h03 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Adilson Ribeiro, 39 anos, ficou 5 dias de licença-paternidade, mas gostaria de ter tido mais tempo ao lado do filho nos primeiros dias de vida Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Ficar mais tempo com o filho recém-nascido, apoiar a mãe do bebê, assumir as tarefas domésticas, compartilhar as preocupações e, claro, as alegrias. Desde 2016, quando a lei da licença-paternidade (Lei 13.257/2016) foi sancionada, passando de cinco para 20 dias, alguns pais conseguem ficar mais tempo em casa. Pensando nisso é que o Ministério da Saúde lançou um documento para orientar os pais e incentivar as empresas sobre o benefício da licença-paternidade estendida.

Para que o empregado possa ter direito ao benefício, a empresa na qual ele tem vínculo precisa aderir ao programa do governo federal, chamado de Empresa Cidadã (saiba mais no quadro ao lado). Em contrapartida, a empresa poderá abater os valores no imposto de renda.

Confira as três prioridades da saúde eleitas em Santa Maria



As campanhas de amamentação realizadas todos os anos buscam também sensibilizar sobre o papel do pai na garantia do aleitamento do bebê. Em 2017, a Semana do Aleitamento Materno, que se encerrou na última segunda-feira, teve como tema Amamentar: Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você, numa menção ao papel do pai e de toda a sociedade para o sucesso da amamentação. A campanha teve como objetivo fortalecer a participação e o cuidado de pais, familiares, empresas, educadores e toda a sociedade no processo de aleitamento, garantindo a alimentação exclusiva com leite materno até os seis meses de vida. A mesma orientação é reverenciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para o casal Daniela Cechin Fagundes, 23 anos, técnica em análises clínicas, e Adilson Ribeiro, 30 anos, soldador, essa lei da ampliação do prazo da licença-paternidade é uma novidade. O primeiro filho do casal completa, hoje, 23 dias de vida. O pai do pequeno Rafael Fagundes Ribeiro teve direito a cinco dias de liçença-paternidade, mas gostaria que o prazo fosse maior.

_ Não sabia desta nova lei. Se dependesse de mim, eu ficaria mais em casa para ajudar, principalmente, nos primeiros dias, que são mais difíceis e importantes. Eu pude ajudar enquanto estávamos no hospital, depois, em casa, a dar banho e, ainda, com as tarefas domésticas _ contou Ribeiro.

O pai coruja conta que ajudou a cuidar do primogênito desde o nascimento, além disso, colaborou com as tarefas da casa Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Chuva vai embora hoje e só deve voltar na sexta



COMO FUNCIONA

– O programa Empresa Cidadã foi criado pelo governo federal em parceria com empresas públicas e privadas para beneficiar as trabalhadoras no período de licença-maternidade

– A empresa que participa do programa, automaticamente, inclui todas as funcionárias que entram em licença-maternidade com o benefício que corresponde a 180 dias, e não 120, como determinado pela Previdência

– Recentemente, o programa Empresa Cidadã começou a trabalhar com a licença-paternidade, ampliando o tempo de afastamento dos pais trabalhadores. Se a empresa contratante estiver inscrita no programa, o colaborador pode solicitar licença de 20 dias e receber sua remuneração integral normalmente

– O benefício vale se for requerido até dois dias úteis após o parto. Vale lembrar que o aumento da licença-paternidade não é obrigatório. As organizações que não fazem parte do programa Empresa Cidadã permitem o afastamento de apenas 5 dias

– A empresa interessada em participar do programa precisa procurar a Receita Federal