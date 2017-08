Mega Sena não teve acertadores e deve pagar R$ 50 milhões

Loterias 09/08/2017 | 09h07 Atualizada em

O concurso 1.956 da Mega Sena realizado nesta terça-feira não teve gahadores. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso será de R$ 50 milhões. Os números sorteados foram: 05, 08, 20, 28, 40, 45.

Confira o resultado das outras loterias

Mais de 200 vagas de empregos e estágios para quarta-feira



QUINA

O concurso 4.450 da Quina teve uma aposta vencedora. De acordo com a Caixa, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 600 mil. Os números sorteados ontem foram: 10, 26, 42, 47, 63.

Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora (de Guará-SP), no valor de R$ 651.329,42

Quadra - 4 números acertados - 39 apostas ganhadoras, R$ 9.066,12

Terno - 3 números acertados - 4432 apostas ganhadoras, R$ 119,96

Duque - 2 números acertados - 115412 apostas ganhadoras, R$ 2,53



LOTOMANIA

O concurso 1.786 da Lotomania realizado ontem não teve vencedores do principal prêmio. A Caixa prevê um prêmio de R$ 3 milhões para o próximo o concurso. Os números sorteados foram: 01, 10, 20, 22, 24, 32, 39, 45, 54, 57, 64, 68, 71, 77, 78, 84, 90, 91, 92, 96.

Confira o rateio:

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 43.229,22

18 acertos - 107 apostas ganhadoras, R$ 1.515,04

17 acertos - 942 apostas ganhadoras, R$ 172,09

16 acertos - 6014 apostas ganhadoras, R$ 26,95

15 acertos - 26352 apostas ganhadoras, R$ 6,15

0 acertos - Não houve acertador

TIMEMANIA

O concurso 1.067 da Timemania realizado ontem acumulou. As dezenas sorteadas foram: 11, 18, 34, 55, 66, 69, 76. O time do coração foi o Juventus-SP. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 2,4 milhões.

Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 43.184,36

5 números acertados - 117 apostas ganhadoras, R$ 1.054,56

4 números acertados - 2529 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 25318 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: JUVENTUS/SP - 5844 apostas ganhadoras, R$ 5,00



DUPLA-SENA

O concurso 1.678 da Dupla Sena realizado ontem não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa prevê um prêmio de R$ 1 milhão para o próximo o concurso. Os números sorteados foram:

1º sorteio: 01, 11, 26, 39, 41, 45.

2ª sorteio: 10, 11, 25, 29, 31, 46.

Confira o rateio:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras, R$ 5.391,99

Quadra - 4 números acertados - 610 apostas ganhadoras, R$ 101,02

Terno - 3 números acertados - 12783 apostas ganhadoras, R$ 2,41



Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 4.043,99

Quadra - 4 números acertados - 693 apostas ganhadoras, R$ 88,92

Terno - 3 números acertados - 13234 apostas ganhadoras, R$ 2,32