Mateada nesta sexta-feira irá comemorar os 196 anos de Cruz Alta

Região 17/08/2017 | 20h42 Atualizada em

Uma festa com artistas locais e programação eclética espera a população cruz-altense a partir das 14h desta sexta-feira em frente à prefeitura, para marcar as comemoração dos 196 anos do município. Música, teatro, literatura e brincadeiras são destaques da Mateada, que tem organização da Administração Municipal e apoio da ervateira Seiva Pura, Liga das Escolas de Samba de Cruz Alta (Lesca) e CTGs.

Município de 63 mil habitantes tem a sua economia baseada na agropecuária Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

– Mesmo com toda a dificuldade financeira que o município enfrenta, não poderíamos deixar de ofertar a nossa população um evento gratuito onde as atrações principais sejam os talentos daqui – diz o prefeito Vilson Roberto (PT).

Banco do Brasil nega fechamento da agência em São Sepé



No início da tarde, ocorre oficina de dança com o Núcleo de Dança da Casa de Cultura Justino Martins. Para as crianças, haverá contação de histórias com o Coletivo Cultural Ouvido Médio, pintura artística e brinquedos infláveis.

O Grupo Teatral Máschara, que retorna como o projeto Cena Às Sete no palco do Auditório Prudêncio Rocha da Casa de Cultura Justino Martins, também marca presença, assim como as invernadas artísticas dos CTGs. A cantora Fabiana Lamaison sobe ao palco para interpretar clássicos do pop rock nacional. O nativismo fica por conta do grupo cruz-altense Os Paisanos.

Prefeitos da Região Central visitam o Hospital Regional



A programação se encerra com um show que reunirá as escolas Unidos de São José, Unidos do Beco, Imperatriz da Zona Norte, Gaviões da Ferrô e Acadêmicos do Sol. O aniversário seguirá com atividades ao longo do final de semana.

* Informações da prefeitura de Cruz Alta