Manifestações de caminhoneiros seguem na RSC-392

Greve 08/08/2017 | 17h39

A greve dos caminhoneiros contra o aumento do diesel, que começou na terça-feira passada, segue na Região Central. Em Tupanciretã, manifestantes estão bloqueando o trânsito de caminhões na RSC-392.

De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, carros leves, veículos que fazem o transporte escolar e ambulâncias estão trafegando normalmente pela rodovia.

Os caminhoneiros estão sendo convidados a aderirem às manifestações, no trecho da rodovia que fica entre Tupanciretã e Santa Tecla, no interior do município.

A categoria reivindica a aprovação do projeto de lei que prevê uma tabela com valor mínimo para o frete, a aposentadoria com 25 anos de carreira e a revisão, por parte do governo, da redução no quadro de policiais rodoviários.