Liminar garante cirurgia a soldado

A angústia do soldado do 2º Batalhão de Operação Especiais da Brigada Militar (2º BOE) de Santa Maria, Fernando Boufleur, 36 anos, chegou ao fim. Depois de descobrir um câncer e ter o procedimento negado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE), o militar entrou na Justiça.

Em 28 de junho, a juíza da Vara da Fazenda Pública Heloísa Helena Hernandez de Hernandez concedeu liminar para que Boufleur realizasse a cirurgia. Conforme a advogada do soldado, Ana Beatriz Costa Dias Teixeira, o IPE vai cobrir o procedimento, feito em 27 de julho, no Hospital de Caridade.

Boufleur foi diagnosticado com um câncer no peritônio (membrana que recobre órgãos como estômago, intestino, baço, vesícula e rins). Em função da doença, afastou-se do trabalho para começar as sessões de quimioterapia.

Amigos e colegas organizaram ações para arrecadar o dinheiro para cirurgia. Segundo a colega Adriana Charão, pelo menos R$ 40 mil foram arrecadados. Esse valor, segundo Adriana, deve ajudar nos procedimentos pós-operatório.