Lideranças festejam possibilidade de a Unifra virar universidade

Depois de a notícia que o Centro Universitário Franciscano (Unifra) estar a um passo mais perto de se transformar em Universidade Franciscana, lideranças de entidades de Santa Maria comemoram os benefícios desta mudança para a cidade (veja os comentários abaixo).

O reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Paulo Burmann, diz que, como sempre fizeram, a Unifra e a UFSM, junto com as outras instituições de Ensino Superior, têm que unir forças cada vez mais.

– Duas universidades fazem com que Santa Maria tenha mais visibilidade no ramo da Educação – comenta Burmann.

A avaliação

O Centro Universitário passou por mais uma avaliação do Ministério da Educação (MEC) na semana passada. Nessa terça-feira, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior confirmou nota 5, em um escala de 0 a 5, para a instituição.

Para o processo ser totalmente concluído, falta ainda ser aceito pelo Conselho Nacional de Educação e, depois, precisa ser publicado no Diário Oficial da União (DOU). Não há prazo para que essas etapas sejam concluídas.

Três universidades

Com a Unifra recebendo a nova titulação, Santa Maria terá três universidades no município, junto com a UFSM e Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Contudo, a Ulbra não é uma instituição de Ensino Superior da cidade, pois foi fundada, e tem a sede, em Canoas, na Região Metropolitana.

Assim, ao ser publicada no DOU a oficialização do novo título da Unifra, Santa Maria terá duas universidades, de instituições fundadas no município.

Evolução constante, reconhecimento merecido

Santa Maria comemora mais uma conquista. Assim que for oficializado junto ao Ministério da Educação, o Centro Universitário Franciscano elevará o seu status à Universidade Franciscana. Acompanho, mesmo que longe das salas de aula há cinco anos, o crescimento da Unifra, seja na parte de infraestrutura ou na acadêmica.

Quando estudante, por oito semestres, passei pelos microfones da rádio, tive experiências com jornalismo impresso e digital e com as câmeras do estúdio de televisão, além de outros tantos laboratórios da academia. E posso afirmar que saí de lá com um conhecimento gigantesco na área. Por isso, como egresso da instituição, sei do empenho para que esse processo se tornasse realidade.

A evolução é constante e surpreendente.

Quem circula pelos corredores e prédios percebe o avanço significativo e a vontade de melhorar cada vez mais. Por isso, a Unifra, hoje, é referência em ensino e na formação de profissionais e merece esse reconhecimento nacional.

Pedro Pavan, editor de Esportes do Diário e formado em Jornalismo pela Unifra, em 2012.