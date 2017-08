Liberada a passarela da Vila Brenner

Infraestrutura 14/08/2017 | 18h25 Atualizada em

Foi liberado, nesta segunda-feira, o acesso à passarela instalada sobre o Arroio Cadena, no trecho que divide os bairros Caturrita e Divina Providência, na Região Norte. A estrutura foi instalada no final do mês de julho, por meio de uma parceria entre a prefeitura de Santa Maria e uma empresa privada.

Desde a instalação da ponte, a empresa Kraft Haus Engenharia e Construções Ltda, que fez a doação da passarela ao município, trabalhou na fixação e chumbamento da estrutura, para garantir a segurança dos usuários.

A liberação da passarela foi comemorada pelos moradores da região. Estudantes, professores e a equipe diretiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) São João Batista e da EMEF Tenente João Pedro Menna Barreto acompanharam a solenidade. A comunidade das duas instituições são diretamente afetadas pela estrutura, pois o local é usado no deslocamento para as escolas.

A nova passarela é feita de metal e substitui uma estrutura antiga que foi removida pela prefeitura no dia 23 de março. De acordo com relatos de moradores, a estrutura antiga era precária, mas depois que foi removida, a insegurança aumentou. Isso porque as pessoas atravessavam o Arroio Cadena se segurando em tubulações da Corsan ou por dentro da água. A alternativa, até então, era fazer a volta, mas os moradores dizem que o tempo do percurso aumentava em 20 minutos.