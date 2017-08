Lançamento da vaquinha online para construir memorial às vítimas da Kiss será na Saldanha Marinho

Campanha 18/08/2017 | 11h45 Atualizada em

As entidades por trás do projeto do memorial à vítimas do incêndio da boate Kiss estão na reta final de organização do lançamento da campanha de arrecadação de dinheiro para a construção do memorial. O evento acontecerá na próxima segunda-feira, às 9h30min, na Praça Saldanha Marinho, no Centro de Santa Maria.

Defesa afirma que bombeiros cumpriram ordens nas licenças da Kiss



No local, serão colocados quatro computadores, onde as pessoas poderão fazer as primeiras doações para a campanha, como explica o vice-presidente a Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), Flávio Silva.

— O público que estiver presente pode fazer as primeiras doações. Primeiro serão autoridades convidadas, mas depois as pessoas que se conectarem no Facebook e doarem terão a foto divulgada em um telão — contou.

O lançamento acontece com o apoio da Instituto de Arquitetos do Brasil no Estado (IAB-RS), empresários, e prefeitura de Santa Maria. O prefeito comentou a importância do papel da AVTSM na programação.



— Quando tomamos a decisão de desapropriar o prédio onde funcionava a boate para construir ali o Memorial às Vítimas, nós sempre tivemos a convicção que o projeto deveria ser feito coletivamente, pela sociedade, pelo IAB, e por quem mais quisesse contribuir. Mas de uma coisa nós não abrimos mão: que a associação tenha protagonismo neste processo — declarou Jorge Pozzobom.



Bombeiros que são réus no Caso Kiss terão a primeira audiência nesta quarta-feira



O grupo de entidades e pessoas envolvidos na ideia pretende arrecadar R$ 500 mil com a campanha de arrecadação. O vice-presidente da AVTSM detalhou que será necessário mais de R$ 200 mil apenas para o concurso de arquitetura, que é uma etapa inicial do projeto. Silva também falou em prazo:

— A meta é até 27 de janeiro 2018 a pedra fundação já esteja colocada.

A tragédia da Boate Kiss vitimou 242 pessoas em janeiro de 2013. Pessoas físicas ou jurídicas podem doar pela internet. O valor mínimo para pessoa física é R$ 50 e para empresas é R$ 1 mil.

Próximos passos

Após o lançamento da campanha, nos dias 1º e 2 de setembro, acontece um seminário sobre o memorial. O curso será realizado em dois momentos, em um espaço na Unifra. No primeiro dia, antropólogos e profissionais de arquitetura comunicarão sobre a construção de espaços semelhantes pelo mundo e a importância do projeto. No dia, os participantes poderão sugerir ideias para o projeto, como explica Silva.



— A ideia é a população construir com a gente, as pessoas vão se sentir contribuindo — disse.



Defesa de pai de vítima da Kiss ingressa com recurso contra resultado de "exceção da verdade"



Os organizadores esperam que cerca de 500 pessoas participem do primeiro dia do evento, entre parentes e amigos das vítimas e profissionais e estudantes das áreas de construção civil, arquitetura e urbanismo, convidados pelos organizadores. Qualquer pessoa pode participar e não há inscrição para o seminário, mas no segundo dia, o público será selecionado.

– O número vai ser enxugado para 80 pessoas. Serão mais profissionais e pessoas com mais conhecimento no assunto — explicou Silva. No dia 2 a pauta será os detalhes de cunho técnico do projeto.

O Instituto de Arquitetos do Brasil no Estado (IAB-RS), que idealiza o projeto junto com a AVTSM abriu mão de parte do valor cobrado pela organização do seminário. O presidente do instituto, Rafael Passos, falou sobre a expectativa de participantes do evento.

– A gente conta com número considerável de pais das vítimas, mesmo sabendo que alguns não são da cidade e de muitas outras pessoas — destacou.