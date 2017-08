Ladrão invade casa e tranca idosa para roubar televisão

Santa Maria 16/08/2017 | 08h54 Atualizada em

Uma idosa, de 77 anos, foi vítima de um assalto na residência onde mora, em Santa Maria, na tarde de terça-feira. O ladrão trancou a vítima em uma peça da casa para cometer o crime.

Irmã confessa que matou santiaguense em Bento Gonçalves



De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), o criminoso entrou na residência, que fica no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, por volta das 13h30min. Após trancar a idosa, ele roubou uma TV Led de 32 polegadas e fugiu a pé. A Brigada Militar abordou o jovem, que carregava a televisão, a quatro quadras do local do crime.

Idoso é preso em Campo Bom suspeito de estupro em Mata



Ele foi preso e encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm). A idosa não ficou ferida.