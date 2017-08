Justiça suspende a licitação do transporte coletivo de São Gabriel

Região 09/08/2017 | 20h34 Atualizada em

A Justiça de São Gabriel concedeu liminar (decisão provisória) que suspende o processo licitatório para a contratação de novo sistema de transporte público urbano e rural, que vigoraria provisoriamente por 180 dias.

A abertura dos envelopes com as propostas ocorreria nesta quinta-feira, mas a Justiça atendeu decisão liminar impetrada pelas empresas Coleurbanus e Expresso Batovi.

A decisão do juiz Fábio Basaldúa Machado suspende o processo e pede a anulação e revogação do edital nº 006/2017, com a justificativa de que deveria haver condições adequadas para que ambas as empresas participassem da licitação e de que o processo estaria sendo "direcionado" em favor de uma empresa sediada na cidade de Bagé.



As empresas também alegam que não há fatores que justifiquem a emergencialidade da contratação temporária. Cabe recurso à decisão da Justiça.

* Marcelo Ribeiro /Caderno 7