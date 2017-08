Jovem é preso suspeito de estelionato em Santa Maria

Segurança 17/08/2017 | 08h06 Atualizada em

A 3ª Delegacia de Polícia de Santa Maria prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira, um jovem de 28 anos suspeito de ter cometido estelionato na cidade.

Polícia prende mais um suspeito de assaltar ônibus em Santa Maria



De acordo com a polícia, o suspeito dizia às vítimas que era policial civil e que tinha conhecimento, junto à Receita Federal, para conseguir negociar a compra de veículos por um valor abaixo do mercado. As investigações apontaram que o jovem pedia uma quantia antecipada para as vítimas, para efetuar a negociação. Uma das vítimas chegou a entregar cerca de R$ 16 mil ao suspeito.

Autor confesso de chacina em Pinhal Grande vai a júri popular



O jovem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) para prestar depoimento. Em seguida, ele foi recolhido à Penitenciária Estadual de Santa Maria.