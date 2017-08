Jovem é preso e adolescente é apreendido por assalto à lotérica em Santa Maria

Segurança 07/08/2017 | 17h02 Atualizada em

A Brigada Militar efetuou a prisão de um jovem, no início da tarde desta segunda-feira, suspeito de ser o autor do assalto ocorrido em uma casa lotérica no mês passado. Na ocasião, o jovem e um adolescente entraram na JR Lotérica, que fica dentro do Big do Bairro Patronato, e anunciaram o assalto.

Por volta das 16h do dia 13 de julho, os dois homens encapuzados e com capacetes invadiram o local. Um deles assaltou a lotérica e o outro se dirigiu a um caixa do mercado.

Logo após o assalto, eles fugiram em uma motocicleta preta, que foi encontrada minutos após o crime, junto com dois capacetes, na Rua Irmã Dulce, que fica perto dos estabelecimentos. Os dois fugiram correndo para dentro de uma zona de matagal.

Veja como foi o assalto:

No dia 28 de julho, o delegado Marcelo Arigony, da 2ª Delegacia de Polícia de Santa Maria, havia pedido a prisão do jovem e a internação do adolescente envolvido no assalto. O jovem foi encontrado hoje, pela BM, e recolhido à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm). O adolescente já havia sido internado no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), na sexta-feira.

– Um terceiro elemento, que também faz parte do grupo, está sendo procurado pela polícia. O trio é suspeito de ter efetuado diversos assaltos a estabelecimentos comerciais da cidade. Para nós, os casos já estão bem evidenciados – afirmou Arigony.