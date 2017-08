Jovem é julgado hoje pelo assassinato de adolescente no centro de Santa Maria

Tribunal do Júri do ano 04/08/2017 | 10h08 Atualizada em

O primeiro Tribunal do Júri deste semestre em Santa Maria será o julgamento de um dos crimes de maior repercussão em 2015 em Santa Maria. Em 18 de abril daquele ano, o adolescente Dian Luca dos Santos Soares foi assassinado a tiro por volta das 18h30min, na Rua Ângelo Uglione, a uma quadra do Calçadão de Santa Maria.

Alifer da Silva Farias, na época com 18 anos, foi preso em flagrante às 23h do mesmo dia do assassinato. Desde então, ele está na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).



Farias será julgado por homicídio qualificado (motivo fútil e dificuldade de defesa da vítima). À Defensoria Pública cabe a sua defesa. O resultado do júri deve sair até o final da tarde desta sexta-feira.



Em 2015: mãe da vítima se desespera ao chegar ao local do crime e encontrar o filho morto Foto: Gabriel Haesbaert / Especial

O CRIME



Dian Luca foi morto na Rua Ângelo Uglione quando fugia de uma briga. Na época, testemunhas relataram que ele e outros três jovens teriam se envolvido em uma confusão na Rua Venâncio Aires, a duas quadras do local do crime. O grupo teria descido até a esquina com a Rua André Marques e entrado na Ângelo Uglione, onde Dian Luca foi baleado.



Próximo ao corpo de Dian Luca foi encontrado um facão. Na época, a conclusão da investigação policial era de que a briga foi motivada por uma rixa entre garotos de bondes rivais.

Na noite do crime, Jucimar dos Santos Soares, mãe de Dian Luca, contou ao Diário que o filho estava de castigo porque estava indo mal na escola. Naquele dia, ele tinha pedido para sair com uma amiga, e ela autorizou. O garoto era o caçula de cinco filhos e estudava na Escola Estadual Padre Rômulo Zanchi.