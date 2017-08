Jovem é baleado em Tupanciretã 

Criminalidade 07/08/2017 | 12h05 Atualizada em

Um jovem de 20 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de domingo, em Tupanciretã. Ele foi baleado por volta das 20h.

De acordo com informações da Brigada Militar, o jovem estava em uma motocicleta junto com a namorada, que tem 20 anos, trafegando pela Rua Júlio de Castilhos, no Bairro Marcial Terra. Uma dupla, também de motocicleta, cruzou pelo casal na rua, retornou e um deles atirou na direção dos jovens. O rapaz foi atingido na perna e nas costas. A moça não se feriu.

Após cometer o crime, a dupla fugiu. O jovem foi levado para o Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. Nesta manhã, ele passava por cirurgia. Até a manhã desta segunda-feira, os criminosos não haviam sido localizados.