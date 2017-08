Jovem é agredido com pedaços de madeira em Santa Maria

Violência 12/08/2017 | 12h37 Atualizada em

Um jovem, de 23 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde de sexta-feira, em Santa Maria. Ele foi agredido com pedaços de madeira no Bairro Parque Pinheiro Machado, por volta das 15h30min.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a vítima foi encontrada pela Brigada Militar caída na Rua João Lino Preto. O jovem contou aos policiais que estava caminhando quando um grupo se aproximou e começou a agredi-lo com pedaços de madeira, e só parou quando pessoas que estavam próximas começaram a gritar pela polícia. Ele ficou ferido na cabeça, nas costas e nos braços e foi encaminhado ao Pronto-Atendimento do Patronato.

Conforme o registro policial, a vítima conhece um dos agressores, que mora próximo a residência do jovem. O motivo do crime teria sido desavença entre eles.