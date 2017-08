Idosa é assaltada no portão de casa

Santa Maria 05/08/2017 | 14h18 Atualizada em

Uma idosa de 70 anos foi vítima de um assalto na manhã deste sábado, no bairro Nossa Senhora das Dores, em Santa Maria. Segundo o registro feito na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento, a vítima saía de casa para trabalhar, por volta das 7h, quando foi abordada.

A idosa contou aos policiais que tinha acabado de sair pelo portão de casa, que fica na Rua Major Duarte, quando foi surpreendida pelo assaltante, que estava sozinho. O homem puxou a bolsa que a idosa levava a tiracolo e, em seguida, fugiu a pé.

Com o puxão, a idosa acabou caindo no chão e ficou com alguns machucados no braço esquerdo. Dentro da bolsa, estavam dinheiro, cartões, documentos e um telefone celular.

O suspeito do assalto não foi localizado.