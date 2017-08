Hospital Universitário ganha cadeira de rodas especial e ajuda estudante de Medicina 

Acessibilidade 15/08/2017 | 16h56 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A história de um estudante do 9º semestre do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que sempre foi de luta, desafios e aprendizagem, ganhou mais um capítulo. A partir de agora, Eduardo Nascimento Correa de Andrade, 25 anos, que ficou paraplégico após um acidente de trânsito, poderá seguir a graduação de forma mais efetiva. Isso graças à doação de uma cadeira de rodas especial que o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) recebeu.

Mais de 200 vagas de empregos e estágios para quarta-feira



Sensibilizado com a vontade de aprender do aluno, o professor da UFSM e médico Flavio Jobim conversou com a equipe administrativa do hospital, que buscou uma solução junto à Instituição Financeira Cooperativa (Unicred Centro-Oeste), que fez a entrega do equipamento, na manhã de hoje, à

Universidade – Jobim também é presidente do Conselho Administrativo da Unicred Centro-Oeste.

– Em uma conversa com o Eduardo, ele me disse que gostaria de aprender com dignidade, e eu acho que é isso que nós estamos fazendo junto com a direção do hospital, que está empenhada ativamente em proporcionar isso aos nossos alunos do curso de Medicina que têm alguma dificuldade de ter acesso a aulas práticas. Ele é um aluno que tem um objetivo, demonstra que tem o maior interesse em aprender, além de superar todos os obstáculos que, ocasionalmente, possam aparecer na sua dificuldade de acesso –ressaltou o professor.

Banco do Brasil nega fechamento da agência em São Sepé



A cadeira de rodas manual modelo Stand UP, produzida na cidade de Pelotas, custou R$ 7 mil e permite que o usuário fique em uma posição ortostática (em pé), facilitando a acessibilidade nas atividades cotidianas com segurança e conforto, sem sobrecarregar a estrutura, os ossos, evitando lesões e facilitando a oxigenação dos membros. O equipamento será usado no bloco cirúrgico do Husm.

– Ela possibilita também que a pessoa possa ficar sentada, permitindo locomoção e acessibilidade para todos os exercícios. A partir de agora, ficará à disposição de eventuais alunos com restrição de mobilidade que venham a ingressar na UFSM e que tenham aulas práticas, na área da saúde, dentro do Hospital Universitário de Santa Maria e também de outros profissionais da área. O Eduardo vai ser o primeiro a usar o equipamento, podendo acompanhar as cirurgias mais de perto, exercitando a prática – explicou o diretor executivo da Unicred Centro-Oeste, Emerson Irion de Oliveira, que esteve presente ontem no ato de doação da cadeira de rodas.

8 cães e gatos estão disponíveis para adoção



De acordo com o gerente administrativo do Husm, João Batista Vasconcelos, a cadeira passou por uma adaptação para atender as necessidades do aluno que irá utilizar a cadeira primeiro. O dispositivo ficará no bloco cirúrgico.

Para Eduardo, essa é uma forma de colaborar com a inclusão, possibilitando a acessibilidade de quem precisa. Segundo o estudante, a universidade está se empenhando para atender todas as pessoas, e a cadeira veio na hora certa.

Duas lojas do novo shopping oferecem 4 vagas de emprego



– Com a minha cadeira convencional, eu não tinha acesso totalmente às cirurgias. Eu conseguia acompanhar só por vídeo, pela altura da maca. Hoje, é um dia muito especial para mim, é mais uma batalha vencida. Vou conseguir ver as cirurgias pessoalmente, isso vai ficar como um legado para a UFSM e, principalmente, para o Husm, como uma cadeira de cunho acadêmico para pessoas que têm as suas necessidades, deficiências, para que possam ter um aprendizado igual ao de outras pessoas que não têm – ressalta Eduardo.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Em 2009, Eduardo sofreu um acidente de carro, ficou preso nas ferragens e, em decorrência disso, perdeu o movimento das pernas. O estudante tinha 17 anos e estava indo prestar o vestibular no Mato Grosso do Sul. Eduardo é paranaense, mas, segundo ele, as pessoas da UFSM fizeram-no tornar-se gaúcho de coração.