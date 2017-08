Homem é encontrado morto na BR-287 em Santa Maria

Acidente 05/08/2017 | 15h19 Atualizada em

Um homem foi encontrado morto na BR-287, na Faixa Nova de Santa Maria, no início da tarde deste sábado. A vítima, identificada como Neimar Torrado de Moura, 45 anos, foi encontrada por pedestres, já sem vida, caída em um barranco às margens da rodovia, por volta das 13h30min.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família do homem havia registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil, informando o desaparecimento dele, ocorrido no dia 1º de agosto. A suspeita da PRF e da Brigada Militar (BM) é que o homem tenha se envolvido em um acidente, já que a motocicleta que ele tripulava foi encontrada no matagal.

Não há informações a respeito do que teria causado o acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) de Santa Maria, onde deve passar por necropsia.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.