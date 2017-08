Homem é baleado em assalto na madrugada deste domingo

Tentativa de roubo 06/08/2017 | 11h15 Atualizada em

Um homem de 50 anos foi abordado na porta de casa, na Vila Carolina, por volta das 2h50min deste domingo. Segundo ocorrência da Brigada Militar (BM), ele chegava em casa, a pé, com a companheira, quando o casal foi abordado por três homens, em um Monza, com placas de Tupanciretã. Ao descerem do veículo, o casal constatou que pelo menos um dos indivíduos estava armado.

Os assaltantes pediram dinheiro e celulares. A ocorrência registra que quando um dos homens abordou a mulher, o companheiro reagiu e o indivíduo armado realizou dois disparos. Um atingiu a coxa esquerda do homem que defendia a companheira.

Os três assaltantes voltaram para o veículo e fugiram. Depois o carro foi abandonado ao lado do Arroio Cadena. Os homens seguiram em fuga a pé, segundo moradores da região. A ocorrência da BM descreve que populares atearam fogo ao veículo, que empurram o Monza no barranco do arroio.

A vítima foi encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde prestou depoimento à BM. Conforme a UPA, o homem foi atendido e teve o projétil retirado com sucesso da perna. Em seguida, a vítima recebeu alta.