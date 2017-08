Homem é assassinado a tiros em Santa Maria

40º homicídio do ano 08/08/2017 | 08h49 Atualizada em

Um homem, de 32 anos, foi vítima de um homicídio no início da noite de segunda-feira, em Santa Maria. Edison Rodrigues foi morto a tiros na Vila Pôr do Sol, no Bairro Nova Santa Marta.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), ele e a companheira caminhavam na Rua Irma Terezina Werner, por volta das 19h, quando Rodrigues foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça, nas costas e nas pernas. Conforme o relato da companheira aos policiais, dois homens seriam os autores do crime.

No momento em que a Brigada Militar chegou ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava no local e tentava reanimar a vítima, que não resistiu e morreu no local.

Foto: Edison Rodrigues foi morto na noite de segunda-feira em Santa Maria / Reprodução

Esse é o 40º homicídio do ano registrado em Santa Maria. A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) investiga o caso. O delegado Gabriel Zanella, que conduz as investigações disse que a polícia trabalha para identificar a autoria e a motivação do crime.

O velório de Edison ocorre na capela 5 do Hospital de Caridade. O enterro está marcado para 8h30min de quarta-feira, no Cemitério Ecumênico de Santa Maria.