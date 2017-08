Homem é assaltado na porta de casa em Santa Maria

Criminalidade 14/08/2017 | 08h35 Atualizada em

Um homem, de 53 anos, foi vítima de um assalto no início da noite de domingo, em Santa Maria. Crime aconteceu por volta das 20h na Avenida Rio Branco, no Centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a vítima estava chegando na porta do prédio onde mora quando foi abordado por um ladrão armado com uma faca, que pediu o celular e dinheiro.

O criminoso roubou o celular e fugiu correndo. A vítima não ficou ferida.