Grupo de apoio à diversidade retoma atividades hoje

As atividades do Grupo de Apoio e Debate de Questões LGBTQIA (lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexo, assexuais e apoiadores) serão retomadas hoje, às 17h, no Setor de Atendimento Integral ao Estudante (Satie), no 2º andar da unidade principal do Restaurante Universitário, no campus de Camobi da UFSM.



Os encontros ocorrem todas as quartas-feiras e são abertos à comunidade. A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição previa.



Mais informações pelo e-mailgrupodevivenciaslgbt@gmail.com ou no Facebook