Foragido é recapturado em Santa Maria

Segurança 14/08/2017 | 19h14 Atualizada em

Um foragido do monitoramento eletrônico foi recapturado pela Brigada Militar nesta segunda-feira, em Santa Maria.

Anderson Luís Tilimam da Silva, 38 anos, cumpria pena por assalto, no regime semiaberto, e, no dia 28 de maio deste ano, ele não se apresentou no Instituto Penal de Santa Maria, sendo considerado foragido. Ele foi recapturado nesta segunda-feira.

Guarda Municipal ganha acesso a banco de dados nacional



De acordo com informações da Brigada Militar, ao avistar uma guarnição de policiais da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Rocam), do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), no Beco do Guarani, Bairro Carolina, ele fugiu, entrando no pátio de uma casa.

O apenado foi detido pelos policiais e levado para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA). Depois do registro da ocorrência, Anderson foi levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).