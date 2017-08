Fazenda é alvo de assaltantes em Santa Maria

Criminalidade 08/08/2017 | 15h36 Atualizada em

Uma fazenda foi alvo da ação de assaltantes, no início da tarde desta terça-feira, em Santa Maria. Brigada Militar (BM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda estão em atendimento da ocorrência.

De acordo com a BM, o caseiro da Fazenda Santa Maria, que fica no Passo das Tropas, viu a movimentação dos assaltantes e fugiu do local. Na sequência, ele acionou os policiais, que deslocaram até a propriedade, por volta das 14h.

Os bandidos fugiram do local levando diversos objetos da residência. A polícia ainda não sabe o que foi levado. A BM e a PRF fazem buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi localizado.