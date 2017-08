Falta de peritos atrasa conclusão de investigações por mais de ano 

Investigação 14/08/2017 | 09h02 Atualizada em

Quando o assunto é segurança pública, um problema nunca vem sozinho e, via de regra, gera um efeito cascata. É assim com o déficit de pessoal no Instituto-Geral de Perícias (IGP). Faltam peritos nas unidades regionais para o trabalho no Interior e, em Porto Alegre, para atender ao volume crescente de pedidos de análises e de laudos vindos de todo o Estado.

Um dos efeitos disso é que os inquéritos policiais acabam ficando em aberto, por vezes, por mais de um ano, ou sendo remetidos ao Judiciário sem os laudos, que são considerados, pela polícia, provas irrefutáveis.

Leia a reportagem na íntegra aqui.