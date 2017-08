Evento reúne 6 empresários de sucesso para troca de experiências

Agende-se! 09/08/2017 | 15h01 Atualizada em

A palestra Outliers - Histórias Fora da Curva! ocorrerá no dia 19 de agosto, das 8h30min às 17h30min, no auditório Wilson Aita (anexo C do Centro de Tecnologia, campus da UFSM).



A proposta do encontro é conectar estudantes e empresários locais com profissionais empreendedores.



Os palestrantes confirmados são Werney Doeler (fundador do Grupo Itaimbé), Werner Santos (Vice-Presidente de Vendas e Marketing da AGCO), Otélio Drebes (fundador das Lojas Lebes), Silvia Cótica (fundadora da Cótica Engenharia), Fabrício Maia Leite (co-fundador da Oak's Burritos) e Arthur Bolacell (co-fundador do Mercado Brasco).

Os ingressos custam R$ 30 para estudantes e R$ 40 para não estudantes, e podem ser adquiridos aqui.



A atividade é organizada pela i9 Liga de Empreendedorismo. Mais informações estão disponíveis no link.