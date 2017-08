Estradas da Região têm Operação Viagem Segura até domingo 

Fiscalização 11/08/2017 | 18h19 Atualizada em

Desde a 0h de quinta para sexta-feira, a 3ª Companhia Rodoviária da Brigada Militar está com efetivo reforçado nas rodovias estaduais da região. A fiscalização será intensificada com uso de etilômetros e radares móveis. O objetivo da Operação Viagem Segura, lançada em função do Dia dos Pais, é evitar acidentes, principalmente, graves e com vítimas. As ações seguem até as 11h59min deste domingo.

Ao todo, a 3ª Companhia atende 12 rodovias. A que tem fluxo mais intenso delas é a RSC-287, principal ligação entre Santa Maria e Porto Alegre. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) participa da operação de forma mais moderada em função do contingenciamento. As fiscalizações de combate à embriguez ao volante e ao excesso de velocidade devem se concentrar em frente ao posto da BR-158, uma das três rodovias federais atendidas - as outras são as BRs 287 e 392.

No ano passado, foi registrado apenas um acidente no fim de semana do Dia dos Pais na região. Um motorista de 21 anos capotou o Gol que dirigia na BR-392, em Santa Maria. O acidente aconteceu próximo ao Passo do Verde, no sentido Santa Maria-São Sepé, quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. O teste do bafômetro apontou ingestão de álcool. O jovem teve lesões leves.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Rodovias estaduais fiscalizadas pela 3ª Companhia Rodoviária:

- ERS-509 _ Faixa Velha de Camobi

- RSC-287 _ Liga Santa Maria a Porto Alegre

- VRS-830 _ No distrito de Boca do Monte

- ERS-511 _ No distrito de Arroio Grande

- ERS-516 _ Ligação com São Martinho da Serra

- VRS-804 _ Em Silveira Martins

- ERS-149 _ Em Restinga Seca, São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Nova

Palma e Formigueiro

-ERS-348 _ Em Dona Francisca e Agudo

- VRS-805 _ Em Toropi

- ERS-524 _ Entre São Pedro do Sul e Quevedos

-BRS-287 _ Entre São Pedro do Sul e Dilermando de Aguiar

- VRS-808 _ Entre São Sepé e Formigueiro

As rodovias federais atendidas pela 9ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal:

- BR-158 _ Que liga Santa Maria a Júlio de Castilhos e em direção a Rosário do Sul

-BR- 287 _ Faixa Nova de Camobi e entre Santa Maria e São Vicente do Sul

-BR-392 _ Entre Santa Maria e São Sepé