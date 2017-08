Escola festeja 20 anos de carinho e profissionalização pelo ensino

Aprendizagem Industrial 10/08/2017 | 11h10 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

André Brandão, foi aluno da escola e há sete anos voltou à instituição como professor de Metalurgia Foto: Charles Guerra / New Co

Quando a Viação Férrea foi privatizada, em 1997, a prefeitura de Santa Maria assumiu a Escola Profissionalizante da rede ferroviária e, em 4 de agosto daquele ano, ela passou a se chamar Escola Municipal de Aprendizagem Industrial (Emai). A instituição, que é a única escola técnica municipal do país e que atende jovens do Ensino Fundamental, completou 20 anos na última sexta-feira.

A escola fornece cursos de Desenho Industrial e na área de eletrometalmecânica para alunos da rede pública (municipal e estadual) desde o 7º ano, a partir dos 14 anos, até o último ano do Ensino Médio. Atualmente, são 250 atendidos entre os três turnos.

E a Emai faz processo de seleção para quem quer ingressar na escola. É preciso fazer a inscrição, após a abertura do edital – feito pelo Executivo –, e passar por uma prova com questões de matemática e português, realizada anualmente em março. Os cursos da Emai têm duração de um ano para o Desenho Industrial e de dois anos para os da área de eletrometalmecânica.

A instituição também oferece 75 vagas para turmas de Ensino para Jovens e Adultos (EJA), que abrange Ensino Fundamental ou Médio, mais o profissionalizante. Os cursos são os mesmos ministrados para os alunos da rede pública, mas as aulas ocorrem no período da noite. E, nesse caso, é preciso ter 15 anos ou mais para se inscrever no EJA.

FORJADA COM AFETO

A diretora da escola, Cleone Martins, destaca que a Emai faz parte da história de muitas pessoas e que os alunos, quando concluem um curso, costumam fazer o processo seletivo de novo para outra modalidade ofertada na escola. E também há aqueles estudantes que costumam voltar à instituição para visitas e até mesmo, depois de alguns anos, para trabalhar na própria escola.

A jovem Flávia Knebel terminou o Ensino Médio no final de 2016 e, em dezembro deste ano, conclui o curso na Emai Foto: Charles Guerra / New Co

É o caso do professor de Metalurgia André Brandão, 50 anos, que estudou na instituição dos 14 aos 16 anos, quando ela ainda chamava-se Escola Profissionalizante da Viação Férrea. Há sete anos, ele retornou ao prédio.

– Estudei neste mesmo curso que leciono. Depois, saí. Segui estudando a técnica e me formei na área. Quando surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui, por concurso público, decidi tentar. Eu sempre tive um vínculo afetivo grande com a escolae tento passar isso para os meus alunos – conta Brandão.

E, aparentemente, o professor conseguiu alcançar o objetivo. A aluna de Metalurgia Flávia Knebel, 18 anos, começou o curso no ano passado, quando cursava o 3º ano do Ensino Médio. Neste ano, ela conclui o curso profissionalizante na Emai e diz que está triste, pois não poderá fazer a seleção para outro curso visto que já terminou o Ensino Médio.

REDE DE APOIADORES INCENTIVA ALUNOS E ESCOLAS

A diretora da Emai conta que, neste ano, 100% dos alunos contam com bolsas do programa Jovem Aprendiz, do governo federal, e recebem meio salário mínimo e vale-transporte. Cleone diz que isso é possível porque a instituição está com 39 empresas apoiadoras, que adotaram os estudantes do programa Jovem Aprendiz e bancam a remuneração e o benefício aos estudantes.

De acordo com a diretora, outro benefício de ter os apoiadores é que a maior parte dos alunos consegue emprego nas empresas apoiadoras quando concluem os cursos profissionalizantes.

A diretora, Cleone, diz que ter empresas apoiadores é importante para a escola e para os alunos, que ficam mais motivados Foto: Charles Guerra / New Co

Como a escola tem período de férias em janeiro e fevereiro, esse é o período que a diretoria utiliza para ir em busca das empresas. Mas qualquer instituição que tenha interesse em ser apoiadora pode entrar em contato com a Emai (veja como no quadro).

Quando a escola não tem um grande número de apoiadores, a seleção de alunos bolsistas é feita por meio dos resultados na prova de seleção para ingresso na Emai. Os primeiros classificados ganham o benefício.

Inscrições

Segundo a diretora, o período de inscrições, que são gratuitas, começa na primeira quinzena de outubro e fecha na primeira quinzena de dezembro. Depois de ingressar, o aluno deve fazer uma comprovação bimestral de frequência na escola regular.

Já os interessados em ingressar no EJA devem ficar atentos à abertura de vagas, que ocorre em março.