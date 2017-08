Equipe de canal de TV é assaltada por quadrilha armada quando ia para Minas do Camaquã

Caçapava do Sul 10/08/2017 | 09h40 Atualizada em

Uma equipe de reportagem foi alvo de criminosos durante uma viagem em direção a Minas do Camaquã, distrito turístico de Caçapava do Sul, na madrugada desta quinta-feira. Eles foram assaltados na BR-290, por volta das 3h.

Distrito de Minas do Camaquã é conhecido por suas belas paisagens naturais e locais para esportes de aventura Foto: Guilherme Rocha / Divulgação

Apenado é morto a tiros quando trafegava pela BR-392



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, uma van e uma Toyota Bandeirante, onde estavam 11 pessoas do canal de televisão History, vinham de Porto Alegre e iriam gravar um documentário nas Minas do Camaquã.



No km 290 da rodovia, quatro pessoas que estavam em um carro prata jogaram miguelitos na pista para furar os pneus dos veículos da equipe de TV. Quando os dois veículos pararam para trocar os pneus, a quadrilha, que usou armas longas, abordou a equipe e os assaltou. Foram levados notebook, celulares e dinheiro.

Dupla invade residência e foge levando carro de família em Restinga Seca



A quadrilha fugiu do local e ainda não foi localizada. As vítimas não ficaram feridas.