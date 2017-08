Enterrada em Santiago mulher que foi assassinada em Bento Gonçalves

Violência 10/08/2017 | 17h01 Atualizada em

Foi enterrada, na manhã desta quinta-feira, no Cemitério João Paulo VI, em Santiago, Aparecida de Fátima Bitencourt, 44 anos. A santiaguense, que morava no Bairro São Francisco, em Bento Gonçalves, foi encontrada morta, dentro do apartamento onde residia, na tarde da última terça-feira.

A Polícia Civil de Bento Gonçalves investiga o caso. De acordo com o delegado Álvaro Luiz Becker, da 2ª Delegacia de Polícia, uma das irmãs da vítima recebeu um telefonema dizendo "que algo poderia ter acontecido com Aparecida". A irmã foi até a casa da vítima onde a encontrou morta, com sinais de facadas no peito. A Brigada Militar foi acionada.

– Temos uma suspeita número um que é uma outra irmã dela que, frequentemente, parava neste apartamento. Ela está desaparecida, nem as irmãs tinham conseguido contatá-la, e ainda não conseguimos ouvi-la – explica o delegado.



Becker acredita que a morte de Aparecida tenha acontecido cerca de 3 a 4 dias antes de ela ser encontrada. A Polícia já ouviu depoimentos do síndico e outros moradores do prédio de Aparecida e deve analisar vídeos das câmeras de segurança do condomínio para ver quem entrou e saiu do apartamento dela.