Enteada confessa que matou padrasto com golpes de machado

Pinhal Grande 08/08/2017 | 17h14

O assassinato de um morador de Pinhal Grande, ocorrido na manhã desta terça-feira, pode ter sido motivado por um desentendimento entre ele e a enteada, Sandra dos Santos, 39 anos. João Neves, de 58 anos, foi encontrado morto dentro da residência onde a família morava, no Bairro Integração, com golpes de machado.

De acordo com o delegado José dos Santos Araújo, em depoimento oficial, Sandra contou que o padrasto pediu um cigarro para ela. Quando ela entregou o cigarro, Neves teria jogado o cigarro no chão, dizendo que não queria mais fumar.

– Com isso, ela disse que pegou o cigarro e falou que ele iria fumar, pois ela já havia pego o cigarro para ele. Quando ela tentou colocar o cigarro na boca da vítima, ele mordeu a mão dela – afirmou o delegado.

Na versão da enteada, Neves era portador de uma doença grave e, com a mordida, ela ficou com a mão sangrando. A enteada disse à polícia que ficou com medo de ser ter sido infectada e, em um ataque de raiva, pegou um machado e desferiu quatro golpes na cabeça do padrasto, que morreu na hora. A mãe dela dormia no quarto ao lado e acordou com a confusão.

Em seguida, a mulher informou à mãe o que havia acontecido e fugiu em um táxi. A polícia conseguiu localizar o taxista, e a mulher foi encaminhada à delegacia, onde foi presa em flagrante. Ela deve ser encaminhada ainda hoje ao Presídio Regional de Santa Maria.

O corpo de Neves foi encaminhado para necropsia, em Santa Maria. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento dele.

O delegado afirmou que, após a confissão da enteada, outras testemunhas devem ser ouvidas, para apurar o histórico de desentendimentos entre os dois. Depois, o inquérito deve ser finalizado.