Grupo Renascer 04/08/2017 | 11h01 Atualizada em

O Grupo Renascer convida as mulheres com diagnóstico de câncer de mama (independente do estágio da doença e onde realizou seu tratamento), para participar das atividades.



O encontro será no dia 15 de agosto, no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Rua Santiago do Chile, 345, em frente ao Hemocentro).



As reuniões ocorrem quinzenalmente, às terças-feiras. Mais informações pelo telefone (55) 99975-7026 ou e-mail melissabraz@hotmail.com.