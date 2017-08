Em função de obras, linhas de ônibus têm alteração no itinerário 

Trânsito 18/08/2017 | 21h10 Atualizada em

A partir deste sábado, haverá alteração no itinerário dos ônibus que trafegam nas proximidades do Trevo do Castelinho. Os coletivos que atualmente se deslocam pela Rua Nésio Beltrame, no sentido Camobi-Centro, seguirão seu trajeto pela Avenida Osvaldo Cruz. A mudança é temporária e necessária para dar segurança aos condutores, usuários do transporte público e trabalhadores da Travessia Urbana.



Foto: Secretaria de Mobilidade Urbana / Divulgação

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, no trecho próximo ao Trevo do Castelinho será realizado o asfaltamento da rampa de acesso ao novo viaduto.

Enquanto esses serviços estiverem sendo executados, haverá grande movimentação de máquinas e caminhões no local, por isso a parada de ônibus próxima à Protege será desativada.

Os usuários deverão fazer o embarque nos pontos localizados na Avenida Osvaldo Cruz.

Já as linhas do transporte seletivo (Azuizinhos) não sofrerão alteração e seguem seu itinerário normal, trafegando pela Rua Nésio Beltrame, em direção ao Centro.

