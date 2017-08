Edital prevê serviço para viabilizar reabertura do Restaurante Popular

Assistência Social 11/08/2017 | 14h30 Atualizada em

Um dos entraves para a reabertura do Restaurante Popular Dom Ivo Lorscheiter, em Santa Maria, está mais próximo de ser solucionado. A prefeitura publicou edital para contratação de empresa que realize o fornecimento de material e mão de obra para a revisão e conserto de três panelas industriais utilizadas no restaurante.



Os laudos das panelas de pressão, que, inclusive, uma delas já causou acidente no local, e as adequações exigidas pelos bombeiros para o Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) são determinantes para a reabertura do restaurante.Segundo o edital, a abertura dos envelopes com as propostas de preço será feita no dia 29 deste mês, às 10h. Após a assinatura da ordem de serviço, a empresa terá 30 dias para realizar o serviço.



O Restaurante Popular foi fechado em 10 de março do ano passado. Com 1,7 mil metros quadrados, o prédio do restaurante passou por reformas que custaram cerca de R$ 300 mil. De lá para cá, ocorreram atrasos nas ações que viabilizam a reabertura do local.



Em julho, o PPCI retornou dos bombeiros para que fossem feitas adequações. As ações estão concentradas na Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana e incluem adequação das saídas de emergência, hidrantes, mangueiras e identificação dos pontos de risco de incêndio do imóvel.



Com essas retificações, o PPCI volta aos bombeiros para uma nova análise e vistoria.Enquanto o restaurante permanece de portas fechadas, as opções para o público que frequentava o local são as sete cozinhas comunitárias do município.



Segundo a prefeitura, os alimentos são recebidos semanalmente da agricultura familiar. Os que não são produzidos acabam sendo complementados pelo Executivo.