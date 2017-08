Dupla invade residência e foge levando carro de família em Restinga Seca

Criminalidade 09/08/2017 | 20h51 Atualizada em

Uma residência, localizada no interior do município de Restinga Seca, foi alvo de assalto no final da tarde desta quarta-feira. A residência fica na Estrada Várzea do Meio, distante cerca de 50km do centro da cidade.

Segundo informações preliminares da Brigada Militar de Santa Maria, dois assaltantes invadiram a casa armados com armas longas e efetuaram disparos durante a ação. Ainda não há informações sobre a possibilidade de feridos no assalto.

Em seguida, a dupla fugiu no carro da família, uma Saveiro Cross, de cor prata, com placas IUO-7642. Equipes da BM de Restinga Seca, Santa Maria e São João do Polêsine fazem buscas aos assaltantes. O carro ainda não foi localizado.