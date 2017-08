Dupla é presa após assalto a mercado em Santa Maria

Criminalidade 08/08/2017 | 18h00

Uma dupla de assaltantes foi presa, na tarde desta terça-feira, após um assalto a um mercado em Santa Maria. De acordo com a Brigada Militar, os bandidos chegaram ao Mercado Paim, que fica na Rua dos Pessegueiros, na Santa Marta, por volta das 15h.

Armados com revólveres, os assaltantes levaram produtos do supermercado e, em seguida, fugiram em um veículo. A BM fez buscas na região e conseguiu localizar dois dos assaltantes. Eles foram detidos pelos policiais e encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), onde devem prestar depoimento sobre o caso.

Não há informações sobre a participação de demais assaltantes no caso. Ninguém ficou ferido. O carro e as armas utilizados no assalto foram apreendidos pela BM.

O Diário entrou em contato com o proprietário do estabelecimento, que não quis se manifestar sobre o caso.