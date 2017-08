Dupla é presa após assaltar lotérica no centro de Santa Maria

Criminalidade 07/08/2017 | 17h33 Atualizada em

Dois homens foram presos no início desta tarde, após um assalto na lotérica Casa da Sorte, no Calçadão de Santa Maria. Os dois foram encontrados por policiais militares enquanto tentavam fugir com o dinheiro roubado.

Jovem é preso e adolescente é apreendido por assalto à lotérica em Santa Maria



De acordo com a Brigada Militar, a dupla chegou ao local por volta das 13h desta segunda-feira. Um dos assaltantes entrou na lotérica e o outro ficou do lado de fora esperando em uma motocicleta. Armado com um revólver, o assaltante exigiu que a funcionária da lotérica entregasse todo o valor que estava no caixa.

Em seguida, os dois fugiram do local. A BM foi acionada e seguiu em busca dos suspeitos, que se dirigiam à Zona Norte da cidade. A dupla foi abordada na Rua Paulo Biriel, no Bairro Salgado Filho, e levada para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), onde foi feito o registro do flagrante.

Com eles, os policiais encontraram algumas peças de roupa usadas no assalto e cerca de R$ 87 em dinheiro. O valor roubado da lotérica não foi encontrado. Segundo a BM, um terceiro homem teria pego o pacote com o dinheiro e fugido do local. Ele ainda não foi encontrado pela polícia.

Os dois assaltantes prestaram depoimento da delegacia e foram reconhecidos pelas vítimas. Na sequência, eles foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria.

O Diário não conseguiu contato com os responsáveis pela lotérica.