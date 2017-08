Duas semanas após ser espancado em assalto, idoso morre

Violência 19/08/2017 | 14h11 Atualizada em

Depois de ficar hospitalizado por mais de duas semanas, morreu, na última quarta-feira, o comerciante e ex-dirigente de futebol de Rosário do Sul, João Carlos da Silva, 69 anos. Ele foi espancado durante um assalto na sua residência - onde funcionava também um armazém - que aconteceu na madrugada do último dia 3. As informações são do jornal A Gazeta de Rosário.

Na ocasião, uma quantidade de dinheiro foi levada do local. A Polícia Civil investiga o caso que é tratado como latrocínio (roubo com morte).

No dia do assalto, vizinhos de Silva acionaram a Brigada Militar que encontrou o idoso ferido. Após o assalto, o idoso foi para o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul, e depois foi transferido para Casa de Saúde de São Gabriel. Ele não resistiu e morreu. O enterro dele foi na quinta-feira, no Cemitério Municipal de Rosário do Sul.

João Carlos da Silva era comerciante conhecido na cidade, onde tinha o Armazém Silva. Apaixonado por futebol, o idoso manteve por várias décadas o Esporte Clube Atlético Rosariense. A equipe, sob seu comando nos cargos de presidente, dirigente e treinador, atuou na categoria Principal do Campeonato Municipal de Futebol – Citadino, entre outros torneios. Ele era viúvo e deixa uma filha, netos e bisnetos.