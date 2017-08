Dona Suzi chega aos 101 anos com receita de longevidade

Envelhecer 10/08/2017 | 15h30 Atualizada em

História: Dona Suzi tem 101 anos e diz que um de seus segredos de longevidade é tomar vinho Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Ela costurava e lavava roupas para fora, cuidava da casa, cozinhava e tomava conta de 12 filhos. Com uma rotina agitada assim, dona Suzi Correa Domingues realizou um desejo: completar um século de vida.



A centenária, que vive em Santa Maria, vai assoprar 102 velinhas no mês de outubro. Desde o ano passado, as festas de aniversário são realizadas na casa da idosa. Mas, na festa dos 100 anos, a família se reuniu em um salão para comemorar.

_ Vieram filhos, netos, bisnetos e trinetos de São Paulo e Porto Alegre, junto com os agregados. Foi muito bonito _ conta a filha Lourdes Aidan Domingues, 76 anos, que cuida de dona Suzi.

A família é formada por 12 filhos, 21 netos, 23 bisnetos e oito trinetos, que costumam visitar dona Suzi com frequência. Todos brincam que ela já conversou bastante nos últimos 100 anos, e, por isso, agora quer ficar mais quieta. Quando a reportagem chegou à casa dela, no Bairro Perpétuo Socorro, dona Suzi estava sentada no sofá, esperando. Apesar de ter trocado poucas palavras com a equipe, manteve o olhar atento ao que estava acontecendo e observou toda a conversa.

A idosa sempre gostou de beber vinho e atribui ao hábito um dos segredo para chegar aos 101 anos de vida. O consumo moderado da bebida é, inclusive, recomendado por médicos como a Adriana Brum Chami.



PALAVRA DE ESPECIALISTAS



De acordo com a médica, uma pesquisa feita em 2004, pela revista National Geographic e pesquisadores de longevidade, foram detectadas "Zonas Azuis" ao redor do mundo, locais em que as pessoas vivem melhor e por mais tempo. Nesses ambientes, a população chega a 100 anos com taxas 10 vezes maiores do que nos Estados Unidos, por exemplo.

Os cientistas também descobriram, nessa pesquisa, que há nove características comuns entre as pessoas centenárias, tais como: fazer exercícios físicos, perseguir um propósito de vida, trabalhar menos, seguir a regra dos 80 (parar de comer quando tiver 80% satisfeito), consumir mais vegetais e não tantas comidas processadas e pesadas, beber vinho moderadamente, desenvolver atividades espirituais, tornar a família a grande prioridade e criar laços afetivos.

Dona Alzira Rodrigues, 104 anos, moradora de Pinhal Grande, na Região Central, praticava pelo menos alguns desses hábitos enumerados pela ciência: comia muita salada e legumes e sempre se manteve ativa e ajudou muitas famílias trabalhando como parteira.

_ Eu comia as verduras que a gente plantava em casa. E trabalhava, mas, agora, estou mais parada e fico conversando com os netos. Mas acredito que por foi a alimentação saudável o que me fez viver até agora _ afirma Alzira.

O educador físico e personal trainer Rodrigo Dias da Costa também aconselha que os idosos façam atividades físicas para melhorar o equilíbrio e a agilidade.

_ Dos 30 aos 50 anos, nós vamos perdendo 6% da nossa força por década. A partir dos 50, perdemos 10% a cada 10 anos. É importante que eles façam atividades físicas que vão dar ganho de força, para que eles possam continuar com as suas rotinas normais _ aconselha o especialista.

Os idosos também podem fazer atividades em casa, com o auxílio do peso do próprio corpo, utilizando móveis da residência. Os exercícios podem ir desde agachamentos a apoios e abdominais.

Já para o cérebro, o neurologista Jorge Derly Lauda indica que sejam feitas muitas leituras e jogos e que os idosos tenham convívio social.

_ A alimentação saudável e a prática de atividades físicas também é recomendada _ acrescenta ele.

DICAS

_ Coma mais saladas e verduras e deixe de lado as carnes pesadas e comidas processadas

_ Faça exercícios regularmente

_ Persiga um propósito de vida

_ Cuide os excessos

_ Tire férias e trabalhe menos

_ Torne a família como prioridade de vida

_ Beba vinho moderadamente

_ Desenvolva atividades espirituais

_ Crie laços afetivos

Fontes: Adriana Brum Chami, Jorge Derly Lauda e Rodrigo Dias da Costa