Dois programas de gastronomia voltam ao SBT neste sábado

Neste sábado, dois programas retornam à programação do canal SBT. A segunda temporada de BBQ Brasil e terceira temporada de Bake Off Brasil reestreiam no final da tarde de hoje.

BBQ Brasil – Churrasco na Brasa é uma competição de churrasqueiros amadores. No primeiro episódio desta temporada, os 16 churrasqueiros amadores vão conhecer o campo de provas e terão o primeiro contato com os jurados: chef Dahoui e Carlos Tossi. A primeira prova da temporada, Churrasco Assinatura, será uma forma de cada um se apresentar para a competição com seu prato favorito. Começa às 18h15min no canal.



Pouco mais tarde, às 21h30min, Bake Off Brasil – Mão Na Massa terá a apresentação de Carol Fiorentino e júri formado por Beca Milano e Fabrizio Fasano Jr. O programa é uma competição entre confeiteiros amadores e o primeiro episódio vai exibir parte do processo de seleção dos participantes.