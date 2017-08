Dois homens são presos por tráfico em Santa Maria

Segurança pública 04/08/2017 | 18h03 Atualizada em

Após receber denúncia e de investigação por parte do Setor de Inteligência da Brigada Militar, uma guarnição da Patrulha Tático Móvel (Patamo) do 1° Regimento de Polícia Montada (1° RPMon) foi à Vila Severo, no Bairro Lorenzi, em Santa Maria, verificar ocorrência de tráfico de drogas na tarde de quinta-feira.

Segundo o registro, ao chegar ao local indicado, na Rua 4, em uma área ocupada, por volta das 17h20min, os policiais avistaram um suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele repassou um objeto a outro homem que entrou em uma casa. Ele tentou esconder uma sacola com drogas embaixo de uma tábua no assoalho da residência.

Policiais civis fizeram vigília em frente à DPPA



Foram apreendidas 1,5 kg de cocaína, 446 gramas de crack e 9 gramas de maconha.

Os dois homens de 37 e 52 anos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento, onde foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes. Ambos foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria.