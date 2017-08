Dois fogem de presídio em São Gabriel

Segurança 07/08/2017 | 15h00 Atualizada em

Dois apenados do Presídio Estadual de São Gabriel fugiram da casa prisional na manhã de domingo. A fuga aconteceu por volta das 9h.

De acordo com informações da Brigada Militar, eles estavam no pátio e conseguiram subir no telhado. Nesse momento, eles foram avistados pelos policiais militares que fazem a guarda externa do presídio. Os policiais foram atrás dos detentos, que pularam o muro e fugiram a pé. Outras guarnições da Brigada Militar foram acionadas.

Durante a perseguição, Guilherme Marcondes de Souza foi recapturado. O outro apenado, Patrick da Silva Peçanha, segue foragido. Ele havia sido transferido do Presídio Estadual de Dom Pedrito para o Presídio de São Gabriel.