Dnit realiza manutenção na BR-290 nesta semana

14/08/2017 | 10h35

Atenção, motoristas! É preciso cuidado redobrado ao trafegar na BR-290 nesta semana. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul (Dnit/RS) realiza serviços de manutenção nos trechos entre São Gabriel, Rosário do Sul e Alegrete.

Os trabalhos são executados entre as 7h30min às 18h30min até sábado. Em caso de chuva, as atividades podem ser transferidas. Confira os trechos em manutenção:

– Km 413 ao km 480 (São Gabriel /Rosário do Sul) – Limpeza de dispositivos de drenagem, caiação, tapa-buraco e conservação da rodovia

– Km 480 ao km 550 (Rosário do Sul /Alegrete) – Serviços de tapa-buracos e conservação da rodovia