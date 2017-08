Desafio quer arrecadar 500 cestas básicas para famílias de Santa Maria

Solidariedade 07/08/2017 | 16h02 Atualizada em

Com a finalidade de atender a várias famílias pobres de Santa Maria, o Projeto Fazendo a Diferença lançou o desafio 500 famílias com alimentos. Segundo o coordenador da iniciativa, Samuel Pretto, a ação visa montar cestas básicas que serão entregues em regiões de vulnerabilidade social e locais com situações de risco.

– Em 2017, percebemos o aumento assustador do número de famílias sem alimentos. Quando entregamos os agasalhos, as pessoas nos solicitavam comida, principalmente, para crianças – conta.

A entrega dos alimentos será realizada em duas etapas: no final de agosto e no final de setembro.