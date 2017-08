De estagiário a professor, advogado incentiva estudantes a fazer estágio

Dia do Estagiário 18/08/2017 | 10h15 Atualizada em

Quem nunca ouviu (ou até mesmo falou) a famosa frase "tinha que ser o estagiário!!"? Eles estão em todos os tipos de empresas, dispostos a aprender muito mais do que "servir cafezinho" e a contribuir com o crescimento dos empreendimentos. Nesta sexta-feira, quando se comemora o dia deles, o Diário conta uma história encorajadora.

O advogado e professor universitário Alberto Barreto Goerch, 30 anos, tinha 17 quando conseguiu o seu primeiro estágio.



– Eu vim para Santa Maria estudar e, antes mesmo de começar o semestre, já havia conseguido uma oportunidade de estágio, vinculado à prefeitura. Fiquei lá por um ano e aprendi bastante – conta Alberto, que cursava Direito na Faculdade Metodista de Santa Maria (Fames).

Alberto concluiu o curso de Direito em 2010 Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Para ajudar a família, que ficou em Cacequi, e pagar os custos da faculdade, ele precisava conciliar os estudos com os estágios e o trabalho. Com o tempo, administrar as três tarefas foi ficando difícil, e Goerch teve de seguir com o emprego em uma revenda de carros.

– Eu sentia muita falta de poder aprender mais sobre a prática mesmo. Estudava a teoria, mas queria ver como funcionava o mundo jurídico. No sétimo semestre, decidi que precisava retornar aos estágios.

Foi assim que ele começou como estagiário voluntário da Defensoria Pública de Santa Maria, onde ficou até terminar o curso de Direito. A experiência, além de gratificante, o levou á carreira universitária. Desde 2014, Alberto dá aulas na Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma) e no Centro Universitário Franciscano (Unifra).

Na Unifra, ele é, inclusive, professor das disciplinas de estágios orientados. Depois de tantas oportunidades, ele lembra que o estágio não é apenas um aprendizado, mas o auxílio para o início de uma carreira profissional.

– Eu sempre digo aos meus alunos que, quem tiver oportunidade de fazer estágio, que faça. E quem não tiver tempo, que encontre, pois é uma experiência muito importante na formação de qualquer profissional. Além disso, para as empresas, ter um estagiário é fundamental, pois muita coisa deixaria de funcionar sem a ajuda deles – salienta.

O professor ainda faz um alerta: estágio não é trabalho.

– É necessário conhecer a limitação dos alunos e entender que o estágio tem foco na aprendizagem. Não é um trabalho. Então, os acadêmicos não podem ser tratados como um funcionário da empresa. É importante que o orientador tenha paciência e saiba valorizar os alunos, pois ele pode ser um grande incentivador daquele aluno.

COMO SE TORNAR UM ESTAGIÁRIO?

Em Santa Maria, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), é uma das instituições que atuam na seleção e divulgação de vagas para estágio em diferentes empresas da cidade. Para concorrer a uma vaga, o estudante deve ter idade igual ou superior a 16 anos e estar matriculado em uma instituição de Ensino Médio, Técnico ou Superior.

É necessário acessar o site do CIEE e fazer um cadastro. Depois disso, o estudante pode ter acesso às vagas disponíveis e enviar o currículo para avaliação das empresas. Mais informações sobre estágio podem ser obtidas pelo telefone (55) 3225-2677.

