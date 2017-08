Cruz Alta promove eventos em comemoração aos 196 anos

Região 12/08/2017 | 14h39 Atualizada em

Cruz Alta deu a largada na quinta-feira aos eventos em comemoração aos 196 anos do município. As atividades seguem neste final de semana e se encerram no domingo que vem.A data coincide, este ano, com dois eventos: a Semana da Juventude e a Semana da Família, possibilitando uma extensa programação (veja abaixo).

Município de 63 mil habitantes é berço de personalidades como o escritor Érico Veríssimo Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Neste sábado, das 9h às 17h, na Rua do Lazer, ao lado do Ginásio Municipal, haverá teste vocacional, cadastro de currículos no CIEE, cadastro ID jovem, artesanato, oficinas de danças, artesanato, movimento estudantil, futsal, vôlei, divulgação de cursos da Universidade de Cruz Alta (Unicruz), entre outras atrações. A participação no evento é gratuita. A organização é da Coordenadoria de Juventude.

No domingo, a partir das 8h, ocorre a 4ª Etapa Noroeste de Ciclismo. O local do campeonato será o campus da Universidade de Cruz Alta. A semana do aniversário contará, ainda, com apresentações de teatro, mateada e visita ao Museu Histórico.

A HISTÓRIA DA CRUZ

A história de Cruz Alta remonta ao final do século 17. Em 1698, antes da fundação oficial do Rio Grande do Sul, uma grande cruz de madeira foi instalada na região a pedido do padre jesuíta Anton Sepp Von Rechegg, logo após a fundação de São João Batista nos Sete Povos Missioneiros. Com o passar dos anos, a grande cruz passou a ser referência na região. A fundação do município ocorreu em 18 de agosto de 1821.

A cidade é berço de personalidades, como o escritor Érico Veríssimo, do líder político Júlio de Castilhos, do senador José Gomes Pinheiro Machado, entre outros. Com 63 mil habitantes, o município tem na agropecuária a base da sua economia.







A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE CRUZ ALTA

Sábado

- 9h às 17h: atividades de teste vocacional, cadastro de currículos no CIEE, cadastro ID jovem, artesanato, oficinas de danças, artesanato, movimento estudantil, futsal, vôlei, quadrinhos, produção literária de baixo custo mostra de quadrinhos, divulgação políticas setoriais e programas SAE, divulgação de cursos da Unicruz, exposição de vinil, demonstração de manobras de skate, entre outras atrações. Local: Rua do Lazer, ao lado do Ginásio Municipal. De graça

Domingo

- 8h: 4ª Etapa Noroeste de Ciclismo, no campus da Unicruz

Terça-feira

- 19h: Cerimônia de Reabertura do Auditório Prudêncio Rocha, na Casa de Cultura Justino Martins, com apresentação da Banda da AD/3, Núcleo de Dança/Grupos de Danças e o show da Pop

Quarta-feira

- 8h30min: Aulão da História de Cruz Alta, no auditório da escola Annes Dias

Quinta-feira

- 14h30min: Peça teatro Terra à Vista, na Casa de Cultura Justino Martins

Sexta-feira

- 14h: Mateada cultural de Aniversário 196 anos, em frente à prefeitura

Sábado, 19

- 9h: Visitada orientada Cruz Alta sob o olhar da História, no centro de Convergência na Estação Férrea

Domingo, 20

- 19h: peça Cena às 7, com o Grupo Teatral Máschara, na Casa de Cultura.